Статкевича выпустили из ИВС на Окрестина

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Оппозиционного политика Николая Статкевича, отбывавшего административный арест в изоляторе на Окрестина, выпустили на свободу, сообщают СМИ.

29 апреля супруга Статкевича Марина Адамович сообщила о его исчезновении. Позже стало известно, что ему назначили пять суток ареста, которые он отбывал в изоляторе временного содержания (ИВС) на Окрестина.

В среду, 3 мая, Статкевича, призывавшего устроить несанкционированную акцию 1 мая в центре Минска, после пяти суток ареста выпустили на свободу.

«Я не знаю, что было 1 мая в городе. Ничего не знаю про 1 мая, абсолютно», — заявил Статкевич журналистам, выйдя из ИВС.

Когда журналисты сообщили, что в понедельник в центре белорусской столицы состоялся несанкционированный митинг. «Прекрасно», — сказал он, когда узнал, что акция все же состоялась.

Ранее сообщалось, что во время акции были задержаны несколько человек, в том числе Павел Северинец, Максим Винярский и другие. Участники шествия получили «сутки».