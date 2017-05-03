Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Путин и Эрдоган пришли к единой позиции по Сирии
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
Авианосец США поднял истребители при встрече с кораблями РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
11Протест одного
22По миру прошел Первомай
18:28 (мск), источник: Sputnik.by

Статкевича выпустили из ИВС на Окрестина

Статкевич рассказал, что ничего не знает о том, как прошла несанкционированная акция 1 мая.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Оппозиционного политика Николая Статкевича, отбывавшего административный арест в изоляторе на Окрестина, выпустили на свободу, сообщают СМИ.

29 апреля супруга Статкевича Марина Адамович сообщила о его исчезновении. Позже стало известно, что ему назначили пять суток ареста, которые он отбывал в изоляторе временного содержания (ИВС) на Окрестина.

В среду, 3 мая, Статкевича, призывавшего устроить несанкционированную акцию 1 мая в центре Минска, после пяти суток ареста выпустили на свободу.

«Я не знаю, что было 1 мая в городе. Ничего не знаю про 1 мая, абсолютно», — заявил Статкевич журналистам, выйдя из ИВС.

Когда журналисты сообщили, что в понедельник в центре белорусской столицы состоялся несанкционированный митинг. «Прекрасно», — сказал он, когда узнал, что акция все же состоялась.

Ранее сообщалось, что во время акции были задержаны несколько человек, в том числе Павел Северинец, Максим Винярский и другие. Участники шествия получили «сутки».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Национальный аэропорт начал раздавать бесплатный Wi-Fi
Путин объявил о снятии торговых ограничений между РФ и Турцией
Мэй объявила о прекращении деятельности британского парламента
СМИ: в США готовят проект по разрешению кризиса в Венесуэле
В России из-за парада ограничат работу аэропортов
Топилин заявил, что размер МРОТ будет единым для всей страны
Росавиация отзовет предупреждение о запрете чартеров в Турцию
В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь