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18:55 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов намерен оценивать работу крымских чиновников по методике Кремля

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил чиновников республики, что для оценки их работы будет применяться та же методика, которая применяется по отношению к нему со стороны федерального центра.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил чиновников республики, что для оценки их работы будет применяться та же методика, которая применяется по отношению к нему со стороны федерального центра.

В текущем году, как сообщил в ходе совещания в Симферополе первый вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин, в зоне ответственности республиканских властей — ввод в эксплуатацию 115 объектов по федерально-целевой программе развития Крыма (ФЦП). По данным Нахлупина, весной наметилось серьезное отставание в реализации программы.

«У нас более 2 миллиардов рублей в апреле не освоено, на май всего-навсего планируется освоить 2,6 миллиарда рублей», — сказал Нахлупин.

Успехи и неудачи в реализации программы в Крыму станет одним из факторов оценки эффективности чиновников в крымских муниципалитетах, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Точно так же, как меня оценивает администрация президента, ставит оценки, точно так же у нас будут все целевые показатели, по которым будут приниматься решения, в том числе организационные», — сказал в ходе видеоселекторного совещания в Симферополе Аксенов. «Поэтому не принимаю никакие оправдания в части выполнения мероприятий, на которые правительством РФ были выделены деньги. Точно так же как мне говорят коллеги в Москве, я подписываю бумаги — я за них несу персональную ответственность. Другого подхода не будет, это репутационные вещи».

Отставание в реализации программы власти намерены ликвидировать, закрепив за каждым объектом персонально ответственного чиновника.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования — около 770 миллиардов рублей, в том числе бюджетных средств — более 738 миллиардов рублей, внебюджетных — более 31 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни.

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