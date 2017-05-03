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18:49 (мск), источник: Noi.md

Додон уехал в короткий отпуск вместе с женой

Игорь Додон и его жена Галина Додон сегодня утром уехали в короткий отпуск.

Источник: Reuters

Об этом сообщил президент в социальных сетях.

Президент отметил, что это частная поездка и продлится она один день.

«С женой, с очень коротким частным визитом в Верону на один день», написал Додон.

Напомним, что Игорь Додон ездил с частным визитом в Италию в начале апреля. Тогда президент встречался с диаспорой в Падуе.

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