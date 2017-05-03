Додон уехал в короткий отпуск вместе с женой
Игорь Додон и его жена Галина Додон сегодня утром уехали в короткий отпуск.
Игорь Додон и его жена Галина Додон сегодня утром уехали в короткий отпуск.
Об этом сообщил президент в социальных сетях.
Президент отметил, что это частная поездка и продлится она один день.
«С женой, с очень коротким частным визитом в Верону на один день», написал Додон.
Напомним, что Игорь Додон ездил с частным визитом в Италию в начале апреля. Тогда президент встречался с диаспорой в Падуе.