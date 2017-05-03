Мэй объявила о прекращении деятельности парламента Великобритании

ЛОНДОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Нынешний состав Палаты общин британского парламента прекратил свою деятельность. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по завершении своего визита к королеве Елизавете II, на встрече с которой был согласован вопрос роспуска нижней палаты парламента в связи с проведением 8 июня досрочных всеобщих выборов.

«Парламент, сформированный в 2015 году, теперь завершил свою деятельность, и через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьер-министра», — констатировала глава правительства.

По словам Мэй, кто бы ни победил на предстоящих выборах, тот столкнется с первостепенной задачей достижения наилучшего для Великобритании соглашения по итогам переговоров с властями ЕС об условиях Brexit.