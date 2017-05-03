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18:56 (мск), источник: ТАСС

Мэй объявила о прекращении деятельности парламента Великобритании

Через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьера.

Источник: AP 2017
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Британский парламент утвердил проведение досрочных выборов 8 июня

ЛОНДОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Нынешний состав Палаты общин британского парламента прекратил свою деятельность. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по завершении своего визита к королеве Елизавете II, на встрече с которой был согласован вопрос роспуска нижней палаты парламента в связи с проведением 8 июня досрочных всеобщих выборов.

«Парламент, сформированный в 2015 году, теперь завершил свою деятельность, и через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьер-министра», — констатировала глава правительства.

По словам Мэй, кто бы ни победил на предстоящих выборах, тот столкнется с первостепенной задачей достижения наилучшего для Великобритании соглашения по итогам переговоров с властями ЕС об условиях Brexit.

Комментарии
2
А Б
Самое главное, но далеко не самое хорошее для страны - инициацию выхода страны из ЕС - Мэй уже сделала. Не исключено, что решение о проведении досрочных парламентских выборов, направлено на то, чтобы парламент, принявший решение о выходе страны из ЕС, таким образом мог снять с себя негативные последствия от этого решения и снять с себя ответственность за него.
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ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
МОЖЕТ БОРИСА ЗАМЕНЯТ
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