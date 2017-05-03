Топилин: регионализации МРОТ не будет
Глава Минтруда РФ отметил, что размер МРОТ при его повышении до прожиточного минимума будет единым для всей страны.
Глава Минтруда РФ отметил, что размер МРОТ при его повышении до прожиточного минимума будет единым для всей страны.
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что региональной дифференциации минимального размера оплаты труда (МРОТ) при его повышении до прожиточного минимума не будет.
Была такая идея, мы ее обсуждали, взвешивали все плюсы и минусы, но отказались от нее, решили оставить единый МРОТ.
Он также добавил, что на данный момент уровень бюджетных расходов на выравнивание МРОТ и прожиточного минимума просчитывается.
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На сегодняшний день размер МРОТа в России составляет 7 тыс. 500 руб., с 1 июля этого года он вырастет на 4% до 7 тыс. 800 руб. При этом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в IV квартале 2016 г. составляла 10 тыс. 466 руб.