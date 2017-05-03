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19:09 (мск), источник: Известия.Ру

Топилин: регионализации МРОТ не будет

Глава Минтруда РФ отметил, что размер МРОТ при его повышении до прожиточного минимума будет единым для всей страны.

Источник: РИА "Новости"

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что региональной дифференциации минимального размера оплаты труда (МРОТ) при его повышении до прожиточного минимума не будет.

Была такая идея, мы ее обсуждали, взвешивали все плюсы и минусы, но отказались от нее, решили оставить единый МРОТ.
Максим Топилин
Министр труда и соцзащиты
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Он также добавил, что на данный момент уровень бюджетных расходов на выравнивание МРОТ и прожиточного минимума просчитывается.

Накануне вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что в Кабмине отказались от идеи регионализации минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам труда, финансов и экономического развития разработать законопроект, повышающий МРОТ до прожиточного минимума.

На сегодняшний день размер МРОТа в России составляет 7 тыс. 500 руб., с 1 июля этого года он вырастет на 4% до 7 тыс. 800 руб. При этом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в IV квартале 2016 г. составляла 10 тыс. 466 руб.

Комментарии
1
ММС
МРОТ надо установить не как месячная зарплата, а минимальная оплата за час труда. Например 100 руб за час или 200 руб за час или ещё как, возможно от нагрузки, но не меньше 100 руб за час.
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