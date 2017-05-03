РФ приостановила поставки сжиженного газа в Украину

«Таможенные органы РФ начали требовать от экспортеров СУГ в Украину положительное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК). Требование заключения для железнодорожных партий начало действовать с 1 мая», — говорится в сообщении.

По информации операторов, об этом сообщили грузоотправителям в телеграмме РЖД. Автомобильный экспорт был невозможен без заключения уже 28 апреля. В свою очередь, источник в «Белоруснефти» сообщил, что проблем с оформлением экспорта в Украину 1—4 мая не наблюдалось. Российские поставщики отмечают, что при оформлении таможенной декларации груза в Украину таможня запрашивает заключение ФСТЭК в качестве дополнительного документа. Согласно порядку получения разрешения на сайте ФСТЭК, существует 15-дневный срок рассмотрения заявки, и также 10-дневный срок для подачи дополнительных документов. Заключение требуется на каждый контракт. В случае негативного заключения законодательством предусмотрено судебное оспаривание. Как российские поставщики, так и украинские импортеры сообщают изданию, что новые требования в ближайшее время не окажут влияния на украинский рынок.