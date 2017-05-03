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19:44 (мск), источник: Интерфакс

Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможных

Джеймс Коми убежден, что РФ до сих пор пытается активно влиять на американскую политику, убедившись в прошлом году, что ее методы работают.

Источник: Интерфакс

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Директор ФБР США Джеймс Коми, считает, что Россия представляет огромную угрозу.

По его словам, Россия — «это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей».

Заявление Коми прозвучало на сенатских слушаниях, в ходе которых вновь рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США.

Как отмечает CNN, директору ФБР были заданы острые вопросы относительно того, что Россия якобы вмешивалась в ход американских выборов. Коми заявил, что РФ, «ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику».

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«Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают», — сказал он.

Ранее Джеймса Коми раскритиковали как действующий президент США Дональд Трамп, так и его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон.

В частности, проигравшая Клинтон считает, что расследование ФБР об использовании ею личного компьютера для служебной переписки во многом повлияло на ее рейтинги. Трамп же в ответ на ее слова написал в своем твиттере, что Коми позволил ей уйти от ответственности за многие ее ошибки.

Когда сенаторы спросили Коми, не сожалеет ли он о решении публично объявить о расследовании в отношении Клинтон, он заявил, что убежден в правильности принятого решения.

Комментарии
15
Циркун Игорь
Кто бы сомневался. Это абсолютная истина! И для Адольфа Гитлера мы тоже представляли огромную угрозу.. . Россия это огромная угроза для всех бесноватых фашистов во всем мире и они это чувствуют... .
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Оксана Поддубная
Нужно признать, что проект Викиликс оказался очень удачным. Американцам весьма чувствительно щелкнули по носу.
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Maksim N.
а мне нравится, когда так говорят-сразу чувствуется мощь и сила возрождаемой Империи
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