Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможных
Джеймс Коми убежден, что РФ до сих пор пытается активно влиять на американскую политику, убедившись в прошлом году, что ее методы работают.
Джеймс Коми убежден, что РФ до сих пор пытается активно влиять на американскую политику, убедившись в прошлом году, что ее методы работают.
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Директор ФБР США Джеймс Коми, считает, что Россия представляет огромную угрозу.
По его словам, Россия — «это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей».
Как отмечает CNN, директору ФБР были заданы острые вопросы относительно того, что Россия якобы вмешивалась в ход американских выборов. Коми заявил, что РФ, «ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику».
«Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают», — сказал он.
Ранее Джеймса Коми раскритиковали как действующий президент США Дональд Трамп, так и его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон.
В частности, проигравшая Клинтон считает, что расследование ФБР об использовании ею личного компьютера для служебной переписки во многом повлияло на ее рейтинги. Трамп же в ответ на ее слова написал в своем твиттере, что Коми позволил ей уйти от ответственности за многие ее ошибки.
Когда сенаторы спросили Коми, не сожалеет ли он о решении публично объявить о расследовании в отношении Клинтон, он заявил, что убежден в правильности принятого решения.