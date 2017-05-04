Губернатор: «Абсолютное большинство льготников укладывается в лимит — 60 поездок в месяц»

«Решение об увеличении лимита поездок было принято после тщательного мониторинга ситуации и консультаций с ветеранскими организациями, с разными категориями людей, в том числе с работающими пенсионерами, — пояснил глава региона. — В основном в 50 поездок не укладывались именно работающие пенсионеры. С увеличением лимита на 10 поездок в месяц эта категория в основном будет укладываться в предложенные рамки. Абсолютное большинство льготников будут укладываться в эти 60 поездок».

Руководитель области сообщил, что мониторинг показал: в 60 поездок в месяц не укладываются в основном инвалиды, которые часто ездят на лечение. Их немного.

«Мы приняли решение, что те люди, которые оказались в тяжелом жизненном положении, могут написать заявление об увеличении лимита, — сообщил Николай Меркушкин. — И мы можем таким людям сделать лимит и в 65 поездок, и в 70, а кому-то, может быть, и в 100. Если это, действительно, обоснованно. Поэтому лимита как такового нет. Он будет определяться в каждом конкретном случае».

Губернатор рассказал и о выплате компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. «Она теперь выплачивается вместо единовременной денежной выплаты (ЕДВ). Так требует федеральный закон, — напомнил глава региона. — Компенсация определяется по факту в зависимости от того сколько человек по факту потратил денег на ЖКУ. Государство компенсирует льготникам 50% от затрат на ЖКУ».

По словам главы региона, эти выплаты в ряде случаев задерживаются в силу неорганизованности некоторых ТСЖ. В отношении особо недобросовестных структур возбуждены уголовные дела.

При этом руководитель области подчеркнул, что среди тех, кто не получает компенсацию, много неплательщиков. «Но после перехода с ЕДВ на компенсацию неплательщиков стало значительно меньше. Люди понимают, что пока они не заплатят за услуги ЖКХ, компенсацию не получат, — отметил Николай Меркушкин.

Он обратил внимание на то, что ситуацию усложняет отсутствие единой квитанции по оплате за услуги ЖКХ. В результате компенсация начисляется «порциями» только по мере оплаты разных видов квитанций.