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20:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацполиция прокомментировала снятие Януковича с международного розыска

По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Национальная полиция подтвердила, что международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра», — отметили в полиции.

Вместе с тем в ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения.

Ранее адвокат Януковича сообщил, что Интерпол снял с розыска экс-президента и его сына Александра.

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