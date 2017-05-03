Нацполиция прокомментировала снятие Януковича с международного розыска

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Национальная полиция подтвердила, что международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра», — отметили в полиции.

Вместе с тем в ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения.