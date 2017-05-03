Тиллерсон допускает сотрудничество с РФ по Украине в случае возобновления доверия между странами

Так, Тиллерсон обозначил основным приоритетом возобновление сотрудничества с Россией, в частности, по вопросу Сирии.

«Но у нас есть другие проблемы с Россией, как вы хорошо знаете, в Европе, ситуация в Украине», — заявил Тиллерсон.

Так, по совам Госсекретаря, две страны могут начать с сотрудничества над небольшими вопросами, а затем, по возможности, перейти к более важным темам.

«Впереди много работы по возобновлению отношений с Россией. Если мы сможем начать восстанавливать некоторый уровень доверия, потому что сегодня между нами почти нет доверия. У нас длинный список вещей, над которыми мы работаем: от наших соглашений о вооружениях и проблем, которые у нас есть с нашими соглашениями в области ядерных вооружений, до Украины, Крыма и других мест, где Россия сегодня не особенно полезна», — заявил Тиллерсон.