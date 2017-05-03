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21:59 (мск), источник: РБК - Украина

Тиллерсон допускает сотрудничество с РФ по Украине в случае возобновления доверия между странами

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допускает сотрудничество с Российской Федерацией по ситуации в Украине, в случае возобновления определенного уровня доверия между странами. Об этом он заявил в ходе выступления перед сотрудниками Госдепа, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Источник: Reuters

Так, Тиллерсон обозначил основным приоритетом возобновление сотрудничества с Россией, в частности, по вопросу Сирии.

«Но у нас есть другие проблемы с Россией, как вы хорошо знаете, в Европе, ситуация в Украине», — заявил Тиллерсон.

Так, по совам Госсекретаря, две страны могут начать с сотрудничества над небольшими вопросами, а затем, по возможности, перейти к более важным темам.

«Впереди много работы по возобновлению отношений с Россией. Если мы сможем начать восстанавливать некоторый уровень доверия, потому что сегодня между нами почти нет доверия. У нас длинный список вещей, над которыми мы работаем: от наших соглашений о вооружениях и проблем, которые у нас есть с нашими соглашениями в области ядерных вооружений, до Украины, Крыма и других мест, где Россия сегодня не особенно полезна», — заявил Тиллерсон.

Он также рассказал сотрудникам Госдепа о своем визите в Москву (РФ), где, кроме прочего, состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Тиллерсон напомнил, что охарактеризовал уровень отношений между США и РФ как самый низкий со времен «холодной войны». На что Путин «пожал плечами и кивнул в знак согласия». По словам Тиллерсона, отношения между двумя странами продолжают ухудшаться.

Напомним, ранее сообщалось, что диалог президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина был очень конструктивным, продуктивным и позволил обменяться главам государств мнениями по многим вопросам.

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