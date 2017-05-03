Стало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военном
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — В Сирии погиб российский военнослужащий Богдан Деревицкий из Братска (Иркутская область), сообщили в среду в
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — В Сирии погиб российский военнослужащий Богдан Деревицкий из Братска (Иркутская область), сообщили в среду в
«В Сирии он проходил военную службу по контракту», — сказали в
В среду в Братске состоялась церемония прощания с погибшим. На церемонии присутствовало руководство города и представители командования Восточного военного округа.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на официальные данные, сообщила, что по состоянию на 11 апреля в Сирии погибли 30 российских военных.
2 мая Минобороны РФ сообщило, что в Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.