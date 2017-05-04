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09:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Госсовет РТ поступил законопроект о границах и статусе Казани и Набережных Челнов

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Госсовет Татарстана поступил законопроект, касающийся изменений в статью 1 закона РТ «О границах территории и статусе муниципального образования города Казани» и статью 2 закона РТ «Об образовании муниципального образования “город Набережные Челны”, установлении его границ и наделении статусом городского округа».

15 апреля вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Им понятие «городской округ» излагается в новой редакции, исключается его отождествление с определением «городское поселение». Также этим законом введено понятие «административный центр городского округа».

В связи с этим законопроектом предусматривается внесение изменений в татарстанские законы. В частности, «О границах территории и статусе муниципального образования города Казани» (в части исключения положений о городском поселении, определения перечня населенных пунктов, входящих в состав Казани, и его административного центра). А также в закон «Об образовании муниципального образования «город Набережные Челны», установлении его границ и наделении статусом городского округа» (в части определения перечня населенных пунктов, входящих в состав Набережных Челнов, и его административного центра).

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