В Госсовет РТ поступил законопроект о границах и статусе Казани и Набережных Челнов

15 апреля вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Им понятие «городской округ» излагается в новой редакции, исключается его отождествление с определением «городское поселение». Также этим законом введено понятие «административный центр городского округа».



В связи с этим законопроектом предусматривается внесение изменений в татарстанские законы. В частности, «О границах территории и статусе муниципального образования города Казани» (в части исключения положений о городском поселении, определения перечня населенных пунктов, входящих в состав Казани, и его административного центра). А также в закон «Об образовании муниципального образования «город Набережные Челны», установлении его границ и наделении статусом городского округа» (в части определения перечня населенных пунктов, входящих в состав Набережных Челнов, и его административного центра).