Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Януковича

«Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Януковича. В документе идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая “красная карточка”», — написал Кирасир на своей странице в фейсбуке в среду.

По его словам, Интерпол подтвердил, что на Януковича не распространяются Красное уведомление или Специальный запрос об аресте, и что его данные отсутствуют в базе Интерпола.

Кирасир также обнародовал в соцсети фотокопию соответствующих ответов Интерпола относительно Януковича и его сына.