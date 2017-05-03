Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Януковича
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Интерпол подтвердил, что прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Интерпол подтвердил, что прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил
«Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска
По его словам, Интерпол подтвердил, что на Януковича не распространяются Красное уведомление или Специальный запрос об аресте, и что его данные отсутствуют в базе Интерпола.
Кирасир также обнародовал в соцсети фотокопию соответствующих ответов Интерпола относительно Януковича и его сына.
«Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, обнародовать информацию о том, что
Кроме того, по его словам, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Януковиче, «который ранее не оглашался в розыск, однако Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Интерпол».
Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в комментарии изданию «Украинская правда» подтвердил, что Интерпол прекратил розыск бывшего президента. По его словам, соответствующая информация поступила в Нацбюро от Комиссии по контролю за файлами Интерпола.
Как сообщалось, Интерпол объявил Януковича в розыск по ходатайству украинской прокуратуры от 12 января 2015 года, но в связи с обжалованием им информации о нарушении ст. 2 и ст.3 Конституции Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола приостановила доступ к информации в учете Генерального секретариата Интерпола о международном розыске Януковича .
19 января 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола на Украине Василий Неволя сообщил, что Интерпол на заседаниях комиссии по контролю за файлами