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22:03 (мск), источник: Интерфакс

Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Януковича

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Интерпол подтвердил, что прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

Источник: Reuters

«Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Януковича. В документе идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая “красная карточка”», — написал Кирасир на своей странице в фейсбуке в среду.

По его словам, Интерпол подтвердил, что на Януковича не распространяются Красное уведомление или Специальный запрос об аресте, и что его данные отсутствуют в базе Интерпола.

Кирасир также обнародовал в соцсети фотокопию соответствующих ответов Интерпола относительно Януковича и его сына.

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«Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола. Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Януковича носят политически мотивированный характер», — отметил пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Януковиче, «который ранее не оглашался в розыск, однако Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Интерпол».

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в комментарии изданию «Украинская правда» подтвердил, что Интерпол прекратил розыск бывшего президента. По его словам, соответствующая информация поступила в Нацбюро от Комиссии по контролю за файлами Интерпола.

Он добавил, что эта комиссия также обязала Генеральный секретариат Интерпола удалить из базы розыска Януковича и всю информацию в отношении его сына Александра.

Как сообщалось, Интерпол объявил Януковича в розыск по ходатайству украинской прокуратуры от 12 января 2015 года, но в связи с обжалованием им информации о нарушении ст. 2 и ст.3 Конституции Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола приостановила доступ к информации в учете Генерального секретариата Интерпола о международном розыске Януковича .

19 января 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола на Украине Василий Неволя сообщил, что Интерпол на заседаниях комиссии по контролю за файлами 26—29 января может рассмотреть вопрос возобновления международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича.

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