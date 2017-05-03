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3 мая, источник: УНИАН

Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича — ГПУ

Снятие с международного розыска Януковича произошло не из-за недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами Украины.

Источник: УНИАН

Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Виктора Януковича будет обжаловано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Горбатюк подчеркнул, что снятие с международного розыска Януковича произошло не из-за недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами Украины.

Он также подчеркнул, что соответствующее решение Интерпола будет обжаловано.

Начальник Департамента добавил, что на сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство.

Как сообщал УНИАН, ранее Горбатюк подтвердил, что Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля — 3 марта 2017 года принято решение об удалении файлов Интерпола относительно красной карточки розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Януковича, его сына Александра и высших должностных лиц тогдашнего режима.

По его словам, принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.

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