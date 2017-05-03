Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича — ГПУ
Снятие с международного розыска Януковича произошло не
Снятие с международного розыска Януковича произошло не
Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что решение Интерпола о снятии с розыска
Об этом УНИАН сообщили в
Горбатюк подчеркнул, что снятие с международного розыска Януковича произошло не
Он также подчеркнул, что соответствующее решение Интерпола будет обжаловано.
Начальник Департамента добавил, что на сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство.
Как сообщал УНИАН, ранее Горбатюк подтвердил, что Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля — 3 марта 2017 года принято решение об удалении файлов Интерпола относительно красной карточки розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Януковича, его сына Александра и высших должностных лиц тогдашнего режима.
По его словам, принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.