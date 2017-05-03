Дебаты во Франции начались с взаимных выпадов

«Господин Макрон представляет неконтролируемую глобализацию, неустойчивость, войну всех против всех, расхищение экономики, в частности, крупных предприятий, раздробление страны, коммунитаризм. Все это под управлением господина (президента Франции Франсуа) Олланда, который операцией руководит, сейчас это ясно как никогда», — бросилась Ле Пен в атаку, открывая дебаты. Она также охарактеризовала оппонента как «взлелеянное чадо» французских элит.

В ответ лидер движения «Вперед» заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные, демократические дебаты и обвинил ее во лжи. «Вы наследница фамилии (основатель Нацфронта — Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен), политической партии, системы, процветающей за счет недовольства французов на протяжении долгих лет», — сказал Макрон.

Трансляцию дебатов ведут сразу два телеканала — TF1 и France 2.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.