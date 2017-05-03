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3 мая, источник: Tengrinews

Возможно, будет определенный период девальвации — Жамишев

Экс-министр финансов, а ныне глава Банка развития Казахстана Болат Жамишев сегодня дал весьма оригинальный прогноз по поводу возможной девальвации тенге, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

По данным телеканала, сначала финансист заявил журналистам, что причин для резкого изменения курса национальной валюты нет. При этом падение, хотя и небольшое, все же возможно.

«Каких-либо ожиданий резкого изменения динамики обменного курса мы не видим. Сейчас национальная валюта укрепляется. Вполне возможно, что она откатит назад, то есть будет определенный период девальвации. В целом мы не считаем, что есть какая-то мина, которая может обрушить эту динамику», — заявил Жамишев.

Как отмечает телеканал, в какую сторону больше склоняется председатель правления БРК, понять было весьма сложно. Но многие предпочли расценить его ответ как подтверждение стабильности тенге. А вот по цене на нефть — прогнозы неутешительные. Подчеркивается, что Brent может упасть до отметки 35 долларов за баррель. Такой сценарий реализуется в случае, если ОПЕК частично не заморозит добычу нефти. По приблизительным данным, цена на «черное золото» может рухнуть уже во втором полугодии этого года.

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