Палата представителей США приняла бюджет до октября

За документ, согласованный ранее лидерами демократов и республиканцев, проголосовало необходимое число членов палаты.

Объем запланированных ассигнований составит около 1,1 триллиона долларов.

Теперь бюджет будет направлен для утверждения в сенат, а затем на подпись к президенту страны. Принятие документа и сохранение финансирования позволит избежать так называемого «закрытия» федерального правительства США.

Сейчас США живут по временному бюджету, срок которого истекает 5 мая. В бюджете нет отдельной строки на финансирование строительства стены, но Белый дом намерен внести ее в проект бюджета на 2018 финансовый год, который начинается 1 октября 2017 года.