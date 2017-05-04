На сегодняшний день гиперинфляция в Украине преодолена, — Розенко
Розенко считает, что в этом году правительству удалось сдержать рост цен.
Розенко считает, что в этом году правительству удалось сдержать рост цен.
Правительству удалось сдержать гиперинфляцию, которая была в 2014—2015 гг. Такое мнение высказал
«Давайте признаем тот факт, что на сегодняшний день рост цен происходит, но не такими катастрофическими и бешеными темпами, как это было объективно спустя. В первую очередь,
Ранее Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10%.
Напомним, государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост инфляции на уровне 8,1%. В Национальном банке сохраняют прогноз инфляции на уровне до 9,1% на 2017 год, несмотря на временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.