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00:11 (мск), источник: 112.ua

На сегодняшний день гиперинфляция в Украине преодолена, — Розенко

Розенко считает, что в этом году правительству удалось сдержать рост цен.

Источник: 112.ua

Правительству удалось сдержать гиперинфляцию, которая была в 2014—2015 гг. Такое мнение высказал вице-премьер министр Украины Павел Розенко в «Вечернем прайме» на телеканале «112 Украина».

«Давайте признаем тот факт, что на сегодняшний день рост цен происходит, но не такими катастрофическими и бешеными темпами, как это было объективно спустя. В первую очередь, из-за военных действий. Правительство тогда было в непростой ситуации. Мы видим на сегодняшний день, что такого роста уже нет. Инфляция, гиперинфляция на сегодняшний день, на мой взгляд, преодолена», — считает Розенко.

Ранее Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10%.

Напомним, государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост инфляции на уровне 8,1%. В Национальном банке сохраняют прогноз инфляции на уровне до 9,1% на 2017 год, несмотря на временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

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