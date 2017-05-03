В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина на выборах-2018

«Президент РФ Владимир Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. Ни один из возможных оппонирующих кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании по выборам президента РФ. Исследования показывают, что уровень электоральной поддержки находится в пределах 61−66%», — говорится в докладе.

Эксперты обратили внимание на большой процент сторонников Путина среди респондентов в возрасте 18−24 года. По данным Romir, в этой возрастной группе (это те, кто впервые примут участие в выборах) 65% участников опроса готовы отдать голоса за Путина. «Это самый высокий показатель уровня электоральной поддержки, превосходящий другие возрастные категории», — отмечено в докладе ФоРГО.