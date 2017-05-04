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09:22 (мск), источник: УНИАН

Интерпол больше не разыскивает Андрея Клюева — СМИ

Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу АП — Андрея Клюева.

Источник: УНИАН

Эту информацию «Украинской правде» подтвердил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, решение приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии.

Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.

Напомним, 28 февраля 2014 года Андрей Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России. 21 июня 2016 года ГПУ провела обыски у Клюева в рамках расследования дела Майдана.

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