Интерпол больше не разыскивает Андрея Клюева — СМИ
Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу АП — Андрея Клюева.
Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу АП — Андрея Клюева.
Эту информацию «Украинской правде» подтвердил
По его словам, решение приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии.
Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.
Напомним, 28 февраля 2014 года Андрей Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России. 21 июня 2016 года ГПУ провела обыски у Клюева в рамках расследования дела Майдана.