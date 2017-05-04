Скандал «Казахгейт»: В причастности к делу Шодиева обвиняют чиновников Бельгии и Франции

Речь идет о причастности высших чиновников обеих стран к решению о снятии с казахско-узбекского бизнесмена Патоха Шодиева уголовных обвинений, выдвинутых против него в Бельгии.

Бельгийский журнал Vif опубликовал в среду документы, свидетельствующие о «центральной роли», которую сыграл экс-глава МВД Франции и руководитель администрации предыдущего президента Николя Саркози — Клод Геан в решении вопроса снятия в Бельгии уголовных обвинений в отношении казахско-узбекского бизнесмена Патоха Шодиева.

«При этой непосредственной вовлеченности французского министра дело затрагивает самые высокие круги обоих правительств. “Казахгейт” становится делом государственного масштаба», — отмечает в этой связи телерадиокомпания RTBF.

Журнал Vif приводит документальные подтверждения, что Геан в послании на имя дипломатического советника Саркози Дабьена Лора отмечает то ценное содействие в урегулировании вопроса, которое оказал тогда французской стороне, будучи председателем Сената Бельгии Арманд Де Деккер, ныне являющийся бургомистром брюссельской коммуны Уккль.

В Бельгии экс-главу Сената подозревают в «трафике влияния» в интересах иностранного государства. Как утверждают СМИ, именно Де Деккер содействовал снятию уголовных обвинений с Патоха Шодиева, за что в качестве юриста получил гонорар от французской стороны.

По данным Vif, участие в решении вопроса принимал также действующий глава МИД Бельгии Дидье Рейндерса, занимавший тогда пост министра финансов королевства. При этом отмечается, что и Де Деккер, и Рейндерс утверждают, что не являются действующими лицами «Казахгейта». Для его расследования парламент Бельгии в ноябре прошлого года учредил специальную комиссию.

В эту среду ответить на вопросы ее членов приглашен сам Клод Геан, который во Франции был осужден за хищение государственных средств. Согласно данным бельгийского издания Soir и французского интернет-портала Mediapart, в 2011 году Де Деккер якобы оказал давление на министра юстиции Бельгии, чтобы тот в срочном порядке снял с миллиардера Патоха Шодиева, являющегося бельгийским гражданином, уголовные обвинения в коррупции.

По информации СМИ, Де Деккер якобы действовал по поручению Елисейского дворца. По данным СМИ, Де Деккеру был выписан гонорар в 740 тысяч евро (получение которого он не отрицает) за «350 часов работы в качестве юриста», после того как с Шодиева в рекордный срок были сняты обвинения.

Бизнесмен и двое его коллег по бизнесу в досудебном порядке выплатили бельгийской казне в общей сложности 23 миллиона евро. Сам Де Деккер опровергает какую-либо связь с Францией, где президентом в то время был Николя Саркози, а также оказание давления на министра юстиции Бельгии.

Казахстанский миллиардер Патох Шодиев имеет бельгийский паспорт с 1997 года и считается вторым богатейшим жителем Бельгии. По данным агентства Sputnik, в 1992 году он вместе с деловыми партнерами Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым основал компанию Eurasian National Resources (ENR) по добыче полезных ископаемых.

В апреле этого года было обнародовано досье, согласно которому Шодиев является бенефициаром 25 офшорных компаний в течение последних 14 лет.