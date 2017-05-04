Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов Путина

«По состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено и снято с контроля Контрольным управлением президента 12 поручений», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что кабинет министров продолжает следить за тем, как выполняется оснащение ВС РФ современными образцами оружия, военной и специальной техники. К 2020 году, согласно указу президента, их доля должна быть доведена до 70%. Правительство также продолжает выполнять поручение президента о приоритетном развитии сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, высокоточного оружия и ВМФ — прежде всего в Арктической зоне и на Дальнем Востоке.

Кроме того, правительство также утвердило индикаторы, характеризующие достижение важнейших целевых показателей оснащения ВС РФ современным оружием и техникой.