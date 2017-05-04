За Сирией присмотрят в четыре зоны

Источник: AP 2017

Четыре зоны



О новой инициативе, направленной на урегулирование сирийского конфликта, Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. По словам российского президента, он уже обсудил идею создания в Сирии зон безопасности с Дональдом Трампом — и тот поддержал ее. Консультации по этому вопросу Москва провела также с Дамаском и Тегераном. «Мы все исходим из того, что нужно создавать механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития и создали бы условия для начала политического диалога», — заявил Владимир Путин.

Российские власти рассчитывают, что Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике (САР) будет подписан в Астане, где вчера стартовали межсирийские переговоры, посредниками на которых выступают Россия, Турция и Иран. В переговорах участвуют и представители стран-наблюдателей, в число которых входят США. Вашингтон на сей раз серьезно повысил уровень своего участия в астанинском формате: страна впервые представлена помощником госсекретаря, тогда как на три предыдущих раунда консультаций американцы делегировали лишь своего посла в Казахстане.



В распоряжении «Ъ» оказался трехстраничный проект меморандума, который Россия представила на рассмотрение участников переговоров. В документе сказано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии выступают Россия, Турция и Иран, «подтверждающие свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР».

«Зоны смягчения эскалации» (так сказано в арабском варианте), или «зоны деэскалации» (в английском), предлагается создать в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии.

Точные координаты этих зон должны быть определены странами-гарантами к 22 мая. Для этого в течение пяти дней после подписания меморандума должна быть создана рабочая группа. Предполагается, что внутри четырех «островков безопасности» будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. Авторы меморандума надеются, что организация зон деэскалации позволит возобновить работу органов власти и создать условия для возвращения беженцев.

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Вдоль границ зон деэскалации предполагается создать линии разграничения (в документе они названы просто зонами безопасности) «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами». Там должны появиться блокпосты для прохода мирных граждан, доставки товаров и гуманитарной помощи.



Из документа следует, что в зонах безопасности, то есть на линии разграничения, могут быть размещены иностранные воинские контингенты. Из арабского и английского вариантов меморандума не совсем ясно, о каких государствах идет речь, поскольку Россия, Турция и Иран в них везде называются «гарантами», а в этом месте говорится о «странах-наблюдателях».



Глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в беседе с «Ъ» не исключил, что в зону могут быть введены части военной полиции РФ. По его словам, российские военные, в частности, могли бы поддерживать порядок, патрулировать улицы вместе с сирийской полицией, не вмешиваясь в мирную жизнь. «Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался, и будут их контролировать, разрешения ООН на это не требуется, — уточнил он.— А на остальной территории Сирии будут продолжаться военные действия против террористов».



По словам советника директора Российского института стратегических исследований Елены Супониной, ясности по составу международных сил, которые будут обеспечивать безопасность периметра четырех зон в Сирии, пока нет. «Рассматриваются разные варианты», — сообщила она «Ъ», уточнив, что речь может идти как о задействовании контингентов РФ, Турции и Ирана, так и о привлечении стран, которые не участвуют в военных операциях в Сирии.



Неудачный опыт



Опыт создания внутригосударственных зон безопасности у мирового сообщества есть, но успешным его не назовешь. Одной из самых неудачных была попытка обезопасить таким образом боснийских мусульман. Численность международных сил, действовавших под эгидой ООН, была слишком мала, чтобы защитить местное население (12 тыс. человек). В итоге в 1995 году случилась трагедия в Сребренице, когда голландский контингент не смог и даже не попытался предотвратить массовое убийство армией сербов 8 тыс. боснийских мусульман.

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Еще одной проблемой стал ограниченный мандат международных сил. Защищая в основном анклавы боснийских мусульман от армии сербов, эти силы практически не занимались изъятием оружия у населения. Поэтому вооружившиеся мусульмане совершали из этих зон нападения на сербские войска, а потом возвращались под защиту международных сил.



Опрошенные «Ъ» сирийские оппозиционеры тем не менее инициативу Москвы приветствовали. «Судя по первым сигналам, все стороны согласны с необходимостью создания таких зон, — сообщил “Ъ” председатель “московской” группы оппозиции, глава “Народного фронта за перемены и освобождение” Кадри Джамиль.— Их наличие может реально уменьшить кровопролитие и создать благоприятные условия для процесса политического урегулирования».



Представитель Сирийского национального комитета Махмуд аль-Хамза также сказал «Ъ», что положительно относится к этой инициативе: «Любой шаг по уменьшению насилия можно приветствовать. Наш народ устал от кровопролития. Главное, чтобы на этом международные посредники не остановились и довели дело до политического урегулирования, которые отвечало бы интересам всех сирийцев, а не только режима».

Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов напомнил «Ъ», что некоторое время назад с предложением о создании «бесполетных зон» в Сирии выступили США, в то время как власти Турции предлагали организовать на турецко-сирийской границе зоны для беженцев. Однако Москва эти предложения восприняла в штыки, опасаясь, что под предлогом гуманитарной операции Вашингтон и Анкара будут оказывать поддержку лишь сирийской оппозиции.



Российское предложение, по его словам, может сработать, но есть много «подводных камней». «Во-первых, отношения между тремя странами-гарантами довольно сложные и подвижные. Во-вторых, многое будет зависеть от того, насколько добросовестно будут выполнять условия соглашения сирийские стороны. А в третьих, важно, чтобы появление этих зон сопровождалось политическим переговорным процессом, иначе наличие анклавов под иностранной защитой пагубно скажется на сирийской государственности», — говорит собеседник «Ъ».

По словам же эксперта International Crisis Group Ноа Бонси, чтобы идея с зонами безопасности сработала, посредникам нужно не допустить ошибок, которые привели к срыву прошлых договоренностей о перемирии в Сирии.