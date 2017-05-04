Приморские вертолетчики отработали ракетные удары
В Приморье экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» нанесли по десанту условного противника ракетный удар, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» нанесли по десанту условного противника ракетный удар, сообщает ИА «Дейта».
Вертолеты по парам вышли в назначенный район провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Всего было задействовано около 20 экипажей. Как поясняет
Также экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода
Михаил Грач.