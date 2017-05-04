Приморские вертолетчики отработали ракетные удары

Вертолеты по парам вышли в назначенный район провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Всего было задействовано около 20 экипажей. Как поясняет пресс-служба ТОФ, экипажи действовали на предельно малой высоте, с использованием рельефа местности. Ракетный удар наносили с дальностью 1,5 и 2 километра.

Также экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.

Михаил Грач.