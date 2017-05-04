Выпускник Омской школы милиции возглавил МВД Башкирии

Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Деев работал в должности заместителя начальника УМВД России по Тамбовской области.

Роман Деев родился 8 сентября 1966 года в Тамбове. Окончил Омскую высшую школу милиции по специальности правоведение. Работает в органах внутренних дел с 1983 года. С 2001 года занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальник штаба. В июне 2011 года приказом министра внутренних дел РФ назначен заместителем начальника УМВД России по Тамбовской области. УМВД по Забайкальскому краю возглавлял с сентября 2012 года.