Очередные кадровые изменения произошли в мэрии Иркутска
Руслан Ким сложил полномочия заместителя мэра — председателя комитета экономики.
Руслан Ким сложил полномочия заместителя мэра — председателя комитета экономики.
Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом назначена Екатерина Козулина. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, на прошлой неделе несколько сотрудников ключевых должностей уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.