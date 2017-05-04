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05:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Очередные кадровые изменения произошли в мэрии Иркутска

Руслан Ким сложил полномочия заместителя мэра — председателя комитета экономики.

Источник: IrkutskMedia.ru

Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом назначена Екатерина Козулина. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Напомним, на прошлой неделе несколько сотрудников ключевых должностей уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.

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