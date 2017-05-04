Губернатор Приморья назвал точки роста региона

Новые производства

Резидентами СПВ уже стали более 160 компаний с заявленным объемом инвестиций 170 миллиардов рублей. Виды их деятельности самые разные — от строительства жилых комплексов до открытия завода по огранке алмазов. По оценкам экономистов, к 2025 году благодаря льготному режиму валовый региональный продукт вырастет в два раза (по предварительным данным, в 2016-м он превысил 745 миллиардов рублей).

В Приморье создано четыре ТОРа — больше, чем в любом другом дальневосточном регионе. В 2017 году край планирует завершить строительство инфраструктуры в ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». Также средства из регионального бюджета идут на социальные объекты в ТОР «Большой Камень», где появится крупная судоверфь.

Сельский час

В ТОРы зашли 43 предприятия. К концу 2016 года фактический объем вложений превысил 44 миллиарда рублей. Среди тех, кто начал работу, резидент ТОР «Михайловский» компания «Мерси Трейд», там же обосновался другой инвестор — «Русагро». Когда обе компании выйдут на проектную мощность, объем выпускаемой свинины возрастет в 12 раз. Часть этой продукции заместит импортное мясо, часть отправится на мировые рынки.

— Такой подход соответствует задачам обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкций и контрсанкций, — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Еще одна точка роста — выпуск молочной продукции, которой край пока обеспечивает себя на 40 процентов. Здесь также есть экспортные перспективы. К примеру, в соседнем Китае, по оценкам «Русагро», дефицит молока не менее 20 миллионов тонн в год. Потенциал видят и другие представители крупного бизнеса — недавно о желании построить комплекс молочного животноводства в Приморье заявила одна из ведущих в этой области вьетнамских компаний. Интерес инвесторов обусловлен и возможностями, которые дают ТОРы и СПВ.

Как отметил Владимир Миклушевский, в сельском хозяйстве уже удалось многого добиться.

— За последние пять лет валовое производство сельхозпродукции увеличилось на 14 процентов, край полностью обеспечивает себя картофелем и овощами, объем производства сои увеличился на 74 процента, и мы смогли превысить лучшие показатели советского времени, — привел пример губернатор.

На здоровье

— Любой приморец должен получать качественную и оперативную медицинскую помощь. Это главная задача краевого здравоохранения, — заявил Владимир Миклушевский.

Первым шагом стало расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов. За пять лет их построено 183. Кроме того, в 2015 году по краю начал курсировать медицинский автопоезд «Забота», на котором в отдаленные районы края приезжают доктора различных специальностей. Успешный проект функционирует на принципах государственно-частного партнерства — край не тратил деньги на приобретение машин и аппаратуры, это сделал бизнес. Сейчас по Приморью передвигаются два поезда, возможно, будет запущен третий. К концу 2016 года врачи «Заботы» обследовали более 93 тысяч человек.

В Приморье создано четыре ТОРа — больше, чем в любом другом дальневосточном регионе.

В крае действует несколько центров, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. Только в прошлом году ее получили восемь тысяч человек. А за три последних года объем ВМП удвоился.

Чтобы доставлять пациентов в больницы максимально быстро, администрация Приморья приобрела два санитарных вертолета, которые за неполный год перевезли более 200 человек.

В регионе начали активно выполнять задачу, поставленную президентом страны в Послании Федеральному собранию.

— В 2017 году мы начали заниматься информатизацией медучреждений, в планах — развитие телемедицины, оснащение ФАПов приборами, которые позволят делать электрокардиограмму и передавать ее в специализированные центры, — добавил губернатор.

Среди масштабных задач — проектирование второго перинатального центра в Арсеньеве, завершение строительства онкодиспансера и начало возведения центра ядерной медицины.

Тарифная политика

Еще одна традиционно проблемная отрасль — жилищно-коммунальное хозяйство. По словам главы региона, ситуация в ней постепенно налаживается. Необходимо не допустить резкого роста тарифов. Этому, в частности, поможет переход с дорогостоящего мазута на уголь. Второй год подряд край закупает экономичные автоматизированные угольные котельные — 74 уже введено в эксплуатацию. Только в 2015-м экономия на топливе составила 1,5 миллиарда рублей. Мощный импульс развитию предпринимательства, по мнению губернатора Приморья, даст выравнивание энерготарифов для всего Дальнего Востока.

Непростой проблемой назвал Владимир Миклушевский переселение граждан из аварийного жилья. На 1 января 2012 года в Приморье были признаны таковыми 558 домов, где жили 7700 человек. Сегодня 70 процентов из них уже получили новые квартиры.

— В прошлом году мы построили восемь домов, сейчас строится еще 16. К сожалению, были факты мошенничества, заведены уголовные дела. Поэтому решили выделить дополнительные ассигнования на покупку или выкуп жилья, — сказал глава региона.

Ждут гостей

Власти обращают внимание и на сферу культуры.

— Нам с маэстро Гергиевым удалось открыть Приморскую сцену Мариинского театра. Гордимся тем, что в скором времени у нас появится филиал Эрмитажа. Мы сейчас работаем над созданием филиалов Русского музея и Третьяковской картинной галереи, — перечислил губернатор.

Приморская сцена Мариинки уже стала объектом туристического притяжения. Интерес российских и иностранных гостей Владивостока вызовут и филиалы знаменитых музеев. Турпоток в регион значительно вырос — по сравнению с 2015 годом он увеличился на 45 процентов, а за последние пять лет — в семь раз! Конечно, этому способствовала девальвация рубля, но свою роль сыграло и появление крупных узнаваемых объектов — интегрированного развлекательного курорта «Приморье», океанариума, туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо».

— Мощным импульсом для развития туризма и повышения деловой активности стало развитие малой авиации. С появлением первых самолетов в 2014 году в крае началась новая эпоха. Сегодня действует 12 маршрутов, а пассажиропоток увеличился в десять раз — в 2016 году было перевезено более 30 тысяч человек. Недавно на средства бюджета был куплен третий самолет. К 2020 году мы выйдем на объемы перевозок, превышающие те, которые были в советское время, — рассказал губернатор.

В планах увеличение турпотока ежегодно не менее, чем на 30 процентов. Этому будет способствовать упрощенный порядок получения визы, который 1 августа начнет действовать в СПВ.

Прямая речь

Владимир Новиков, депутат Государственной думы РФ:

— Очень важно, что автопоезд «Забота» действует постоянно. Я не слышал, что в других регионах России есть что-то подобное. Я знаю, как в населенных пунктах ждут его, потому что во многих селах есть проблемы с врачами. Губернатор пообещал, что среди специалистов «Заботы» появятся онкологи, которые смогут делать скрининговые исследования и выявлять заболевания на ранних стадиях.

Сергей Садовой, директор Дальневосточного института экономики и развития ЖКХ:

— Модульные котельные на твердом топливе — грамотное решение, потому что стоимость мазута в несколько раз выше угля. Котельные, которые закупаются для Приморья, соответствуют всем нормам экологической безопасности. Они легко собираются и устанавливаются.

Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи:

— Все по плану — на площадку будущего филиала государственного Эрмитажа зашли строители. Параллельно идет подготовительная работа. Первая выставка в центре «Эрмитаж-Владивосток» откроется в 2019 году, экспозиция будет называться «Век Екатерины». Она расскажет о создании Эрмитажа, эпохе этой императрицы.