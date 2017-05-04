Виктор Назаров подписал заявление об отставке министра строительства
Александр Бирюков решил уйти с должности.
Александр Бирюков решил уйти с должности.
Глава омского минстроя Александр Бирюков ушёл в отставку.
Министр написал заявление об увольнении, которое вчера, 3 мая, подписал Виктор Назаров. 61-летний Александр Бирюков решил уйти по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Отметим, что на посту министра строительства и
С 4 мая Богдан Масан будет исполнять обязанности главы ведомства.