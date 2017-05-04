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06:40 (мск), источник: Ведомости

Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича

Генпрокуратура Украины заявила о намерении обжаловать решение Интерпола о снятии с международного розыска экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, передает портал 112.ua.

Решение об удалении файлов с красной карточкой международного розыска на Януковича было принято Комиссией по контролю за файлами Интерпола в начале марта. В правохранительные органы Украины информация об этом поступила в конце апреля.

Решение Интерпола «мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого». После обработки этих выводов, возможно, будет принято решение о внесении изменений в действующее законодательство, говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Помимо Януковича с международного розыска также были сняты его сын Александр Янукович, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий и экс-глава АП и секретарь СНБО Андрей Клюев. Ранее экс-президент Украины обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение его прав участвовать в судебных заседаниях по делу о госизмене.

Комментарии
5
А Б
Конечно же, Украина имеет право обжаловать решение Интерпола, хотя в данном случае эта жалоба будет носить всего лишь формально-процессуальный характер, поскольку местонахождение Януковича известно, но несмотря на это, задержание его невозможно. И украинская сторона прекрасно об этом знает.
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Андрей Гончаров
Привет. Точно.
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Марина Новикова
только великий Пу знает где находится Янукович это мы простые и нищие думаем что он в койке Пу в Барвихе а на самом деле он просто купил себе домик в Аргентине недалеко от Пу и жарятся народные воры на солнце Пурмамарки ! По заслугам!
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