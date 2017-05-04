Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича
Генпрокуратура Украины заявила о намерении обжаловать решение Интерпола о снятии с международного розыска
Генпрокуратура Украины заявила о намерении обжаловать решение Интерпола о снятии с международного розыска
Решение об удалении файлов с красной карточкой международного розыска на Януковича было принято Комиссией по контролю за файлами Интерпола в начале марта. В правохранительные органы Украины информация об этом поступила в конце апреля.
Решение Интерпола «мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого». После обработки этих выводов, возможно, будет принято решение о внесении изменений в действующее законодательство, говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.
Помимо Януковича с международного розыска также были сняты его сын Александр Янукович,