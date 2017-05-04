Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича

Решение об удалении файлов с красной карточкой международного розыска на Януковича было принято Комиссией по контролю за файлами Интерпола в начале марта. В правохранительные органы Украины информация об этом поступила в конце апреля.

Решение Интерпола «мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого». После обработки этих выводов, возможно, будет принято решение о внесении изменений в действующее законодательство, говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.