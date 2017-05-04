Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Киев: Booking.com изменил данные о принадлежности Крыма
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
Авианосец США поднял истребители при встрече с кораблями РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
11Протест одного
07:00 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске ликвидировали одну из структур прокуратуры

По распоряжению Юрия Чайки, ведомство перестало существовать с 27 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Приказом Генерального прокурора РФ в Красноярске ликвидировали Енисейскую транспортную прокуратуру. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По распоряжению Юрия Чайки, ведомство перестало существовать с 27 апреля. Уже на следующий день все функции Енисейского транспортного прокурора передали Красноярскому транспортному прокурору.

Отметим, в Красноярском крае работают 4 подразделения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры: Красноярская, Иланская, Норильская и Ачинская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Над Красноярском пронеслась боевая авиация
«Ювентус» победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
Игуаин побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» в Лиге чемпионов Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь