В Красноярске ликвидировали одну из структур прокуратуры
По распоряжению Юрия Чайки, ведомство перестало существовать с 27 апреля.
По распоряжению Юрия Чайки, ведомство перестало существовать с 27 апреля.
Приказом Генерального прокурора РФ в Красноярске ликвидировали Енисейскую транспортную прокуратуру. Об этом накануне сообщили в
По распоряжению Юрия Чайки, ведомство перестало существовать с 27 апреля. Уже на следующий день все функции Енисейского транспортного прокурора передали Красноярскому транспортному прокурору.
Отметим, в Красноярском крае работают 4 подразделения