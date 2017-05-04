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06:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии будут развивать межмуниципальную кооперацию

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане будут развивать межмуниципальную кооперацию. Об этом заявил накануне в ходе рабочего совещания Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

По его словам, подобного рода механизмы позволяют сделать возможными проекты, которые муниципалитеты не могут реализовать по отдельности, и повысить эффективность использования бюджетных средств. Таким образом, объединение муниципалитетов экономически обосновано и способно дать положительные результаты для населения.

«Мы заинтересованы, чтобы такие проекты состоялись, и предполагаем соответствующую специальную поддержку таких проектов со стороны республиканского бюджета, — подчеркнул Рустэм Марданов. — Задача — уже в этом году реализовать на республиканском уровне три-четыре значимых проекта в ключевых сферах».

В числе таких отраслей были названы ЖКХ, дорожное хозяйство, торговля, оказание услуг. Также кооперационные схемы возможны и при строительстве различных объектов социально-культурной, инженерной, дорожной и иной инфраструктуры межмуниципального пользования.

Администрации муниципальных районов и городских округов уже сегодня готовы представить более 200 предложений в сфере развития сельского хозяйства, промышленности, туризма и торговли, строительства и благоустройства территорий, социальной сфере (культура, образование, здравоохранение, спорт). С учетом анализа на уровне министерств и ведомств в Правительство Башкортостана направлена почти половина из этих предложений.

О наиболее актуальных и перспективных проектах межмуниципального сотрудничества в своих выступлениях рассказали руководители министерств и ведомств республики в соответствии с курируемыми отраслями.

Одно из наиболее проработанных направлений межмуниципальной кооперации — развитие кластеров. На сегодняшний день на территории Зауралья реализуются инвестиционные проекты по двум туристско-рекреационным кластерам (ТРК). Это ТРК «Бурзянский», объединяющий Бурзянский, Кугарчинский и Куюргазинский районы, а также «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» с охватом Белорецкого и Абзелиловского районов. Уже заключены соответствующие межмуниципальные соглашения о сотрудничестве.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос по созданию туристско-рекреационного кластера «Курортный парк «Аслы-Куль» на территории Давлекановского, Альшеевского, Белебеевского и Буздякского районов.

Министерством промышленности и инновационной политики РБ сформирована инициатива по созданию лесопромышленного кластера с организацией транспортно-логистических центров на территории Северо-востока и Зауралья для обеспечения сырьем крупных деревообрабатывающих предприятий.

Участники совещания также обсудили предложения в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, торговли, образования. До конца года инициаторы проектов на местах совместно с министерствами и ведомствами должны проработать организационные вопросы и приступить к практическому этапу реализации проектов, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

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