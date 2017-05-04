В Башкирии будут развивать межмуниципальную кооперацию
УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане будут развивать межмуниципальную кооперацию. Об этом заявил накануне в ходе рабочего совещания
УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане будут развивать межмуниципальную кооперацию. Об этом заявил накануне в ходе рабочего совещания
По его словам, подобного рода механизмы позволяют сделать возможными проекты, которые муниципалитеты не могут реализовать по отдельности, и повысить эффективность использования бюджетных средств. Таким образом, объединение муниципалитетов экономически обосновано и способно дать положительные результаты для населения.
«Мы заинтересованы, чтобы такие проекты состоялись, и предполагаем соответствующую специальную поддержку таких проектов со стороны республиканского бюджета, — подчеркнул Рустэм Марданов. — Задача — уже в этом году реализовать на республиканском уровне
В числе таких отраслей были названы ЖКХ, дорожное хозяйство, торговля, оказание услуг. Также кооперационные схемы возможны и при строительстве различных объектов
Администрации муниципальных районов и городских округов уже сегодня готовы представить более 200 предложений в сфере развития сельского хозяйства, промышленности, туризма и торговли, строительства и благоустройства территорий, социальной сфере (культура, образование, здравоохранение, спорт). С учетом анализа на уровне министерств и ведомств в Правительство Башкортостана направлена почти половина из этих предложений.
О наиболее актуальных и перспективных проектах межмуниципального сотрудничества в своих выступлениях рассказали руководители министерств и ведомств республики в соответствии с курируемыми отраслями.
Одно из наиболее проработанных направлений межмуниципальной кооперации — развитие кластеров. На сегодняшний день на территории Зауралья реализуются инвестиционные проекты по двум
Также в настоящее время прорабатывается вопрос по созданию
Министерством промышленности и инновационной политики РБ сформирована инициатива по созданию лесопромышленного кластера с организацией
Участники совещания также обсудили предложения в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, торговли, образования. До конца года инициаторы проектов на местах совместно с министерствами и ведомствами должны проработать организационные вопросы и приступить к практическому этапу реализации проектов, сообщили в