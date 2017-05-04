Приказ о сокращении объема школьных заданий подписал глава МОН

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев 24 апреля 2017 года утвердил методические рекомендации по организации и выполнению домашнего задания в школах республики.

Основу данных рекомендаций составили результаты проекта АО ИАЦ, реализованного с апреля по декабрь прошлого года.

В МОН отметили, что в течение полугода под руководством директора департамента дошкольного и среднего образования МОН Жаныл Жонтаевой, руководителя управления Талгата Жакенова, главных экспертов Актоты Кемаловой и Ботагоз Кабатовой рекомендации прошли всестороннее обсуждение со всеми подведомственными организациями, школами регионов и голосование через официальные вебсайты.

«По данным ведомства, впервые в истории казахстанской школы на уровне профильного ведомства принят документ, содержащий методику дозирования домашнего задания школьников страны», ― говорится в сообщении.

«Мы надеемся, что методические рекомендации станут действенным инструментом снижения учебной нагрузки школьников, повышения их мотивации к самостоятельной работе и, в целом, качества успеваемости», ― отметили в ведомстве.