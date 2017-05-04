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07:07 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья примет участие в заседании комиссии при президенте

В рамках заседания Госсовета будут заслушаны доклады о предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и внедрении механизма оценки их качества, о системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, а также о решении задач по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Повестка обсуждения комиссии при Президенте — исполнение «майских Указов».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Совместное заседание Госсовета РФ и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ проведет Владимир Путин сегодня, 4 мая, в Большом Кремлевском дворце. В мероприятии примет участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в рамках заседания Госсовета будут заслушаны доклады о предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и внедрении механизма оценки их качества, о системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, а также о решении задач по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Повестка обсуждения комиссии при Президенте — исполнение «майских Указов».

Напомним, «майские Указы» — 11 указов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день вступления главы государства в должность, и содержащие 218 поручений Правительству РФ для выполнения в течение 2012−2020 годов.

Указы касаются реализации государственной социальной политики, политики в сфере здравоохранения, области образования и науки, мер по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем, повышению качества услуг ЖКХ, реализации демографической политики и других направлений.

«Выполнение Указов Президента — важная задача, поскольку они касаются каждого приморца. Ходит ли наш с вами ребенок или внук в школу, ходим ли мы к врачу, у кого-то маленькие дети ходят в детский сад, ходим ли мы в учреждение культуры — мы сталкиваемся с этим каждый день. И от социального самочувствия тех людей, которые работают в этих сферах, зависит и наше с вами настроение, благополучие, а иногда и жизнь. Поэтому задача выполнения Указов Президента в части заработной платы, повышения уровня жизни этих людей — это чрезвычайно важная тема», — считает глава региона.

Отметим, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский держит под личным контролем исполнение Указов Президента на территории края. Данный вопрос регулярно обсуждается на совещаниях с профильными ведомствами и в ходе рабочих визитов главы региона в муниципальные образования.

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