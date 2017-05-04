Борис Дубровский уехал к президенту

Как сообщили в пресс-службе Кремля, планируется обсудить три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Губернатор Борис Дубровский ни по одному вопросу докладчиком не заявлен, но к заседанию тщательно подготовился (как и учил глав муниципалитетов действовать, приходя на совещания к руководителю). «Приходя на совещания, я понимал, какие вопросы мне могут быть заданы и готовился», — делился полезным опытом с главами губернатор на апрельском заседании.

В Кремле уточнили, что на заседании планируется вступление министра экономического развития Максима Орешкина, министр труда и социальной защиты Максиа Топилина, главы минстроя Михаила Мень и губернаторов Ростовской области Василия Голубева, Псковской области Андрея Турчака и главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

До заседания Госсовета президент примет участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле.