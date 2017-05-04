Дни Приморья пройдут в Китае

В рамках ярмарки пройдут «Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян». В программе запланированы мероприятия по направлениям: культура, медицина, спорт, туризм, наука и образование, экономика, а также деловые переговоры между российскими и китайскими предпринимателями в формате B2B. Делегацию Приморья возглавит губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Целью данного мероприятия является укрепление социально-экономического сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Приморским краем, обеспечение условий для заключения взаимовыгодных договоров, поиск новых рынков сбыты продукции, привлечение инвестиций.

Союз «Приморская торгово-промышленная палата» формирует бизнес-делегацию для участия в B2B-переговорах с китайскими партнерами, которые состоятся в рамках экономической части «Дней Приморского края» в провинции Хэйлунцзян.

Сейчас формируется основная повестка Дней Приморья в китайской провинции. Планируется, что главной темой мероприятий станет сотрудничество в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания. В рамках экономического блока программы состоится презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Приморского края, пройдут b2b-встречи между российскими и китайскими предпринимателями.

Также в программе предусмотрены культурно-развлекательные мероприятия с участием ведущих творческих коллективов Приморья, спортивные соревнования по ушу, настольному теннису, футболу, хоккею. Для жителей и гостей города Харбина проведут мастер-классы по русскому языку.

Василий Буслаев.