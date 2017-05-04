Дни Приморья пройдут в Китае
С 15 по 19 июня 2017 года в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян, КНР пройдет IV
С 15 по 19 июня 2017 года в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян, КНР пройдет IV
В рамках ярмарки пройдут «Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян». В программе запланированы мероприятия по направлениям: культура, медицина, спорт, туризм, наука и образование, экономика, а также деловые переговоры между российскими и китайскими предпринимателями в формате B2B. Делегацию Приморья возглавит губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Целью данного мероприятия является укрепление
Союз «Приморская
Сейчас формируется основная повестка Дней Приморья в китайской провинции. Планируется, что главной темой мероприятий станет сотрудничество в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания. В рамках экономического блока программы состоится презентация
Также в программе предусмотрены
Василий Буслаев.