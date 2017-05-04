Сергей Левченко примет участие в заседании Госсовета при президенте РФ
Сергей Левченко примет участие в заседании Государственного совета.
Сергей Левченко примет участие в заседании Государственного совета.
Совместное заседание Государственного совета и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей
Участники совместного заседания рассмотрят три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимую оценку качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.
С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и главы регионов: министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель минстроя РФ Михаил Мень и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.