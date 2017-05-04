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08:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сергей Левченко примет участие в заседании Госсовета при президенте РФ

Сергей Левченко примет участие в заседании Государственного совета.

Источник: РИА "Новости"

Совместное заседание Государственного совета и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны состоится в Москве 4 мая 2017 года под председательством главы государства Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в мероприятии примет участие губернатор региона Сергей Левченко.

Участники совместного заседания рассмотрят три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимую оценку качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и главы регионов: министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель минстроя РФ Михаил Мень и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

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