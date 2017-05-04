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08:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Генерал МЧС раскритиковал Челябинскую область за противопожарную работу: Работаете по старинке

Начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко отчитал власти Челябинской области за странную, по их оценкам, позицию при решении вопросов пожарной защиты региона.

В Челябинской области растет число природных пожаров, однако власти региона не считают такую ситуацию опасной и уверены, что обстановку в регионе контролируют.

На сегодня в области действует 131 пожар природного характера и ещё 385 термоточек зафиксировано космомониторингом. В регионе был введен особый противопожарный режим, но ежедневно количество возгораний увеличивается на 20−30 очагов.

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В ведомстве считают, что руководство комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе демонстрирует странную позицию при решении вопроса с защитой Челябинской области от огня.

«Налицо полное отсутствие предупредительной работы. Работаете по старинке и оцениваете свою работу по факту реагирования на пожар, — констатировал генерал Диденко. — Загорелось-потушили, загорелось-потушили. Пока это получается удачно, а количество пожаров растёт». Он напомнил, что практика показывает, что для потери населенного пункта достаточно небольшого пожара.

Генерал призвал региональные власти и муниципалитеты воспользоваться разработанной специалистами МЧС России методикой превентивных мер.

Сибирский региональный центр направил на Урал самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8 для тушения пожаров, а также готовит группировку спасателей для их направления в случае угрозы жилью и соцобъектам.

Руководство Сибирского регионального центра МЧС России проинформирует губернатора Бориса Дубровского и заместителя генпрокурора в УрФО о низкоэффективном решении задач в области безопасности жизнедеятельности населения в регионе.

Своя порция критики за слабую предупредительную работу досталась и Свердловской области. По мнению главы МЧС России Владимира Пучкова, субъекты не сделали должных выводов после массовых пожаров в сибирских регионах.

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