Назаров срочно вылетел в Москву на встречу с Путиным

Сегодня в Москве пройдет Государственный совет при участии членов Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Его традиционно проведет президент России Владимир Путин.

Предполагается обсуждение так называемых «майских указов» главы государства, появившихся в 2012 году и направленных на развитие экономики регионов и социальных программ. Большая часть указанных программ должна быть завершено к 2018 году.

На заседание будут вынесены три блока вопросов. Это предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

По каждому из блоков запланированы выступления руководителей из профильных министерств, а также глав ряда регионов. В заседании Госсовета участвует и губернатор Омской области Виктор Назаров, вылетевший для этого в Москву.