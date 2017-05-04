Белореченское городское муниципальное образование появится в Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержали в первом чтении законопроект по объединению Мальтинского и Белореченского МО. Как рассказала председатель Думы Усольского района Надежда Глызина граница между муниципалитетами является символической, и фактически населенные пункты примыкают друг к другу создавая единую территорию, кроме того имеют место сложившиеся исторические и хозяйственные связи. Отмечается, что после объединения будут оптимизированы органы управления населенных пунктов, при этом учреждения здравоохранения, образования, культуры, которые расположены на территориях населенных пунктов будут сохранены. После внесения поправок, текст проекта будет рассмотрен на очередной сессии областного парламента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Объединение муниципалитетов позволит повысить качество, полноту и эффективность возложенных на них полномочий за счет оптимизации органов управления, возможности привлечения высококвалифицированных кадров, экономии бюджетных средств, аккумулирования финансов для решения масштабных задач, объединит учет доходов, сократит учет расходов, значительно сократит количество отчетности. Будут сохранены государственные и муниципальные учреждения: количество больниц, школ, детских садов и домов культуры останется прежним, — заявила Надежда Глызина.

При объединении муниципальных образований появится новое муниципальное образование — Белореченский городское МО, включающее в себя территории объединившихся муниципальных образований, их население, обязательства и полномочия. Этот муниципалитет будет иметь статус городского поселения, с административным центром в рабочем поселке Белореченский.