В Германии раскрыли шпионскую сеть швейцарской разведки
Немецкие СМИ сообщают, что в структуры налогового службы крупнейшей федеральной земли Германии был внедрен шпион швейцарской разведки.
Немецкие СМИ сообщают, что в структуры налогового службы крупнейшей федеральной земли Германии был внедрен шпион швейцарской разведки.
По имеющейся у журналистов информации, агент на протяжение пяти лет собирал данные о тех налоговых инспекторах ФРГ, которые предпринимали попытки добраться до счетов немецких граждан в швейцарских банках.
Накануне, 28 апреля 2017 года, Генеральная прокуратура ФРГ объявила об аресте во
По информации, которой располагает следствие, этот гражданин Швейцарии с начала 2012 года занимался подрывной деятельностью на территории Германии и мог вести наблюдение за сотрудниками немецкой налоговой службы, собиравшими данные о гражданах ФРГ, подозреваемых в сокрытии средств на счетах в Швейцарии.
Ранее, во вторник, 2 мая 2017 года, Министерство иностранных дел ФРГ в связи с инцидентом пригласило на беседу посла Швейцарии в Берлине, сообщает РЕН ТВ.