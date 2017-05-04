В Германии раскрыли шпионскую сеть швейцарской разведки

По имеющейся у журналистов информации, агент на протяжение пяти лет собирал данные о тех налоговых инспекторах ФРГ, которые предпринимали попытки добраться до счетов немецких граждан в швейцарских банках.

Накануне, 28 апреля 2017 года, Генеральная прокуратура ФРГ объявила об аресте во Франкфурте-на-Майне (город считается финансовой столицей Германии на территории федеральной земли Гессен) 54-летнего швейцарского гражданина, подозреваемого в шпионаже. Мужчине предъявили обвинение в работе на иностранную разведку.

По информации, которой располагает следствие, этот гражданин Швейцарии с начала 2012 года занимался подрывной деятельностью на территории Германии и мог вести наблюдение за сотрудниками немецкой налоговой службы, собиравшими данные о гражданах ФРГ, подозреваемых в сокрытии средств на счетах в Швейцарии.

Ранее, во вторник, 2 мая 2017 года, Министерство иностранных дел ФРГ в связи с инцидентом пригласило на беседу посла Швейцарии в Берлине, сообщает РЕН ТВ.