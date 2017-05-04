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09:15 (мск), источник: Publika.md

В Германии раскрыли шпионскую сеть швейцарской разведки

Немецкие СМИ сообщают, что в структуры налогового службы крупнейшей федеральной земли Германии был внедрен шпион швейцарской разведки.

Источник: Publika.md

По имеющейся у журналистов информации, агент на протяжение пяти лет собирал данные о тех налоговых инспекторах ФРГ, которые предпринимали попытки добраться до счетов немецких граждан в швейцарских банках.

Накануне, 28 апреля 2017 года, Генеральная прокуратура ФРГ объявила об аресте во Франкфурте-на-Майне (город считается финансовой столицей Германии на территории федеральной земли Гессен) 54-летнего швейцарского гражданина, подозреваемого в шпионаже. Мужчине предъявили обвинение в работе на иностранную разведку.

По информации, которой располагает следствие, этот гражданин Швейцарии с начала 2012 года занимался подрывной деятельностью на территории Германии и мог вести наблюдение за сотрудниками немецкой налоговой службы, собиравшими данные о гражданах ФРГ, подозреваемых в сокрытии средств на счетах в Швейцарии.

Ранее, во вторник, 2 мая 2017 года, Министерство иностранных дел ФРГ в связи с инцидентом пригласило на беседу посла Швейцарии в Берлине, сообщает РЕН ТВ.

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