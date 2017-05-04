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09:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: администрация США поставила цель устранить руководство КНДР

По информации правительственной газеты КНДР «Минчжу Чосон», это предусмотрено разработанной Вашингтоном «военной стратегией, направленной против народной республики».

Источник: AP 2017

ПХЕНЬЯН, 4 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Белый дом стремится к смене власти в Пхеньяне. Об этом говорится в статье, опубликованной в правительственной газете КНДР «Минчжу Чосон».

По информации издания, администрация президента Дональда Трампа «считает своей главной целью устранение руководства КНДР в рамках разработанной Соединенными Штатами военной стратегии, направленной против народной республики».

В связи с этим газета предупреждает, что «мощная революционная армия КНДР нанесет беспощадные удары в случае малейшей попытки США оскорбить достоинство высшего руководства страны».

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В Пхеньяне, судя по статье, полагают, что «администрация Трампа имеет слабое представление о своем противнике». «Народ и армия КНДР ценой своих жизней обеспечат защиту штаба революции и сметут с лица земли всех тех, кто осмелится оскорбить достоинство высшего руководства республики», — резюмирует «Минчжу Чосон».

Как заявил 3 мая госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Вашингтон готов ужесточить санкции в отношении Пхеньяна. Согласно изложенной им на встрече с подчиненными информации, Белый дом намерен проводить «кампанию давления» на КНДР, причем сейчас этот нажим оказывается вполсилы или чуть больше.

США решительно призывают другие государства «целиком выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся санкций» в отношении Северной Кореи, подчеркнул Тиллерсон. При этом он утверждал, что до настоящего времени ни одна страна этого не делала.

Комментарии
5
ВАСИЛИСА КРАСАВИШНА
Держись Ким,эти дряни беспринципные.
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Денис Долгополов
США самая кровавая страна в мире. И самая двуликая.
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Эдуард Иванов
Во время войны ПВО Москвы использовали аэростаты для препятствования прицельного бомбометания немецкими бомбардировщиками. США для этих целей используют небоскребы.
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