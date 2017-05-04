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09:17 (мск), источник: Вести - Пермь

Максим Решетников встретился с советом старейшин

В преддверии юбилея краевого совета ветеранов и празднования Дня Победы глава региона Максим Решетников встретился с советом старейшин.

Источник: Вести - Пермь

30 лет в этом году исполняется краевому совету ветеранов. В преддверии юбилея организации и празднования Дня Победы глава региона Максим Решетников встретился с советом старейшин. Эти люди не только участники Великой Отечественной войны, многие годы именно они возглавляли движение и сейчас передают свой опыт следующему поколению.

Губернатор отметил, что такое общение станет регулярным и пообещал посодействовать в издании книги, посвященной работе совета ветеранов.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: «Наше с вами взаимодействие не для праздничных мероприятий, а это реальная работа. Точнее не только для праздничных — 9 мая само собой. Но в принципе это такая нормальная реальная работа, поэтому давайте все на это и нацеливать».

За годы работы на счету совета сотни мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию молодежи, Дни воинской славы, юнармейское движение, а также организация досуга самих ветеранов.

Василий Астафьев, ветеран Великой Отечественной войны, член совета старейшин Пермского краевого совета ветеранов: «Мне хочется сказать нашей молодежи, чтобы вы молодые люди были достойны подвига старшего поколения, своих дедушек и бабушек, работали хорошо, чтобы страна наша богатела!».

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