За пост главы Златоуста продолжат бороться семь кандидатов

Таким образом, на пост градоначальника претендуют начальник управления транспортом Челябинска Роман Болотов (ранее занимал пост первого заместителя главы Златоуста), глава города Вячеслав Жилин, председатель городского собрания депутатов Алексей Карюков, руководитель ООО «Коммунсервис-2» Алексей Крутолапов, начальник охраны ООО «ЗлатМолКомбинат» Владимир Лубнин, заместитель директора ООО «Терминал» Дмитрий Мигашкин и директор ООО «Коммунсервис-3» Андрей Пликин.
Как уже сообщало Накануне.RU, конкурс-испытание по отбору кандидатов пройдет 12 мая, а.выборы главы Златоуста состояится на заседании Собрания депутатов округа 18 мая.