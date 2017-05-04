В Воронежской области построят 4 интерната для престарелых к 2021 году

Воронежские власти прорабатывают вопрос о строительстве еще четырех домов-интернатов для престарелых и инвалидов к 2021 году, сообщил пресс-центр облправительства. Ликвидацию очередей в соцобъекты региона губернатор Алексей Гордеев и зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обсудили на встрече в Москве в среду, 3 мая.

Воронежские власти прорабатывают вопрос о начале строительства в 2017 году дома-интерната для престарелых и инвалидов в Грибановском районе на 100 мест, в 2018 году — психоневрологического интерната в Хохольском районе на 300 мест, в 2019—2021 годах — домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Нижнедевицком и Новохоперском районах на 100 мест каждый. Контекст.

За 2010−2016 годы в Воронежской области построили шесть домов-интернатов на 100 мест каждый, уточнил пресс-центр облправительства. Шестой дом-интернат — «Пансионат «Коротоякский» — открылся в декабре 2016 года в Осторогожском районе.

Кроме того, в мае 2017 года откроется «Новохоперский психоневрологический интернат» в Алферовке на 128 мест. Работы начались в 2016 году с привлечением средств федерального бюджета. На этапе строительства из федеральной казны выделили 75,4 млн рублей, а затем еще 83 млн рублей. Рабочие возвели здание из трех блоков, гараж и котельную. Первоначально открытие интерната на 128 человек планировали в конце 2016 года, после его перенесли на апрель 2017 года, а затем — на май 2017-го.