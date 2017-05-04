В Воронежской области построят 4 интерната для престарелых к 2021 году
Каждый соцобъект будет рассчитан на 100 мест.
Каждый соцобъект будет рассчитан на 100 мест.
Воронежские власти прорабатывают вопрос о строительстве еще четырех
Воронежские власти прорабатывают вопрос о начале строительства в 2017 году
За 2010−2016 годы в Воронежской области построили шесть
Кроме того, в мае 2017 года откроется «Новохоперский психоневрологический интернат» в Алферовке на 128 мест. Работы начались в 2016 году с привлечением средств федерального бюджета. На этапе строительства из федеральной казны выделили 75,4 млн рублей, а затем еще 83 млн рублей. Рабочие возвели здание из трех блоков, гараж и котельную. Первоначально открытие интерната на 128 человек планировали в конце 2016 года, после его перенесли на апрель 2017 года, а затем — на май 2017-го.