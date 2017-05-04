Николай Меркушкин примет участие в заседании Госсовета

В его работе примет участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Тема Госсовета — исполнение майских указов главы государства. В частности, планируется, что будут рассмотрены вопросы «О предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и внедрении механизма оценки их качества»; «О системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; «О решении задачи по расселению граждан из аварийного жилья».