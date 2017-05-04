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09:28 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин примет участие в заседании Госсовета

В четверг, 4 мая, президент страны Владимир Путин проведет заседание Государственного совета РФ и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных президентом Российской Федерации.

В его работе примет участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Тема Госсовета — исполнение майских указов главы государства. В частности, планируется, что будут рассмотрены вопросы «О предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и внедрении механизма оценки их качества»; «О системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; «О решении задачи по расселению граждан из аварийного жилья».

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