Николай Меркушкин примет участие в заседании Госсовета
В четверг, 4 мая, президент страны Владимир Путин проведет заседание Государственного совета РФ и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей
В четверг, 4 мая, президент страны Владимир Путин проведет заседание Государственного совета РФ и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей
В его работе примет участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Тема Госсовета — исполнение майских указов главы государства. В частности, планируется, что будут рассмотрены вопросы «О предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и внедрении механизма оценки их качества»; «О системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; «О решении задачи по расселению граждан из аварийного жилья».