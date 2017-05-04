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09:19 (мск), источник: Sputnik.by

МИД потребовал у Франции объяснений из-за обыска сборной по хоккею

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси запросило у властей Франции объяснения в связи с обыском белорусской хоккейной сборной в Париже.

Источник: Sputnik.by

Хоккеистов Беларуси, тренеров и врачей тщательно досмотрели накануне сотрудники правоохранительных органов на вокзале во французской столице, куда команда прибыла из Бордо на чемпионат мира по хоккею.

«В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве также уточнили, что в настоящее время посольство республики во Франции поддерживает связь с командой.

Как ранее сообщило издание «Прессбол» со ссылкой на очевидца, обыск команды на вокзале продолжался приблизительно 20 минут. Сотрудники полиции досмотрели личные вещи спортсменов и тренеров, а также проверили медицинские препараты, которые находились у медика сборной.

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