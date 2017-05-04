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09:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Миротворец» опубликовал данные Харатьяна

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Данные о российском актере театра и кино Дмитрии Харатьяне опубликованы на сайте «Миротворец».

Источник: "РИА Новости" Украина

Как сообщается на сайте «Миротворец», Харатьян попал в базу данных, поскольку начиная с марта 2014 года неоднократно «незаконно пересекал государственную границу Украины в Крыму».

Ранее ресурс «Миротворец» внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют «изменниками родины». Причиной стало посещение актером Крыма.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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