«Миротворец» опубликовал данные Харатьяна

Как сообщается на сайте «Миротворец», Харатьян попал в базу данных, поскольку начиная с марта 2014 года неоднократно «незаконно пересекал государственную границу Украины в Крыму».

Ранее ресурс «Миротворец» внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют «изменниками родины». Причиной стало посещение актером Крыма.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.