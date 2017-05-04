В Ростове назначили новых заместителей главы администрации города
Владимир Сакеллариус был назначен на должность заместителя главы администрации
Владимир Сакеллариус был назначен на должность заместителя главы администрации
С 1991 по 1995 господин Сакеллариус работал в органах исполнительной власти Ростова, с 1993 по 1995 был заместителем директора в товариществе с ограниченной ответственностью «Кросс-1».
С 1995 по 2017 занимал должность директора управляющей компании ООО «Квадро». Ранее должность заместителя главы города по вопросам ЖКХ занимал Владимир Арцыбашев, который в феврале этого года покинул свой пост по собственному желанию.
Кроме того, на должность главного архитектора
Напомним, что кадровые изменения в администрации