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10:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове назначили новых заместителей главы администрации города

Владимир Сакеллариус был назначен на должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 1991 по 1995 господин Сакеллариус работал в органах исполнительной власти Ростова, с 1993 по 1995 был заместителем директора в товариществе с ограниченной ответственностью «Кросс-1».

С 1995 по 2017 занимал должность директора управляющей компании ООО «Квадро». Ранее должность заместителя главы города по вопросам ЖКХ занимал Владимир Арцыбашев, который в феврале этого года покинул свой пост по собственному желанию.

Кроме того, на должность главного архитектора Ростова-на-Дону был назначен Игорь Репьев, который ранее занимал схожие должности в Азове и Октябрьском районе Ростова-на-Дону, а с 2013 года замещал в Департаменте архитектуры и градостроительства города должности начальника отдела выдачи разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию и заместителя директора. До Репьева должность главного архитектора города занимал Юрий Дворников, который в декабре этого года также уволился по собственному желанию.

Напомним, что кадровые изменения в администрации Ростова-на-Дону начались в конце прошлого года, после того, как 7 ноября главой администрации города назначили Виталия Кушнарева. Уже 18 ноября по собственному желанию уволились замглавы по организационно-правовым и кадровым вопросам Павел Голота.

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