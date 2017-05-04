В Ростове назначили новых заместителей главы администрации города

С 1991 по 1995 господин Сакеллариус работал в органах исполнительной власти Ростова, с 1993 по 1995 был заместителем директора в товариществе с ограниченной ответственностью «Кросс-1».

С 1995 по 2017 занимал должность директора управляющей компании ООО «Квадро». Ранее должность заместителя главы города по вопросам ЖКХ занимал Владимир Арцыбашев, который в феврале этого года покинул свой пост по собственному желанию.

Кроме того, на должность главного архитектора Ростова-на-Дону был назначен Игорь Репьев, который ранее занимал схожие должности в Азове и Октябрьском районе Ростова-на-Дону, а с 2013 года замещал в Департаменте архитектуры и градостроительства города должности начальника отдела выдачи разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию и заместителя директора. До Репьева должность главного архитектора города занимал Юрий Дворников, который в декабре этого года также уволился по собственному желанию.