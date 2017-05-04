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10:10 (мск), источник: 112.ua

В РФ намерены ввести аналог американской грин-карты, — СМИ

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработали проект, согласно которому с 2019 года предлагается ввести в РФ аналог американской грин-карты. Об этом пишет издание «Известия».

Источник: 112.ua

Сообщается, что такие планы описаны в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленном Минкомсвязи РФ, и документ уже направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития. Однако комментировать его в Минкомсвязи РФ не стали.

«Программа “Цифровая экономика” состоит из большого количества разделов. В разделе “привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж” сказано, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории РФ. Для этого должна быть проработана система оценки квалификации работающих в России владельцев карты работодателями, а также разработан комплекс мер поддержки пребывания в России специалистов, получающих высокие оценки», — пишет издание.

По данным издания, в начале 2017 года депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев заявил о разработке законопроекта, который вводит понятие «карта русского».

Владелец данной карты получил бы право на ряд привилегий — на работу в России, бесплатную учебу, медицинскую помощь, а получить «карту русского» могли бы бывшие граждане СССР или их родственники. Данный законопроект не был внесен в Госдуму РФ.

Напомним, что в апреле 2017 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, который упрощает получение российского гражданства «носителям русского языка».

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