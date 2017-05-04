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10:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев примет участие в заседании Госсовета РФ по расселению аварийного жилья и работе МФЦ

Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в совместном заседании Государственного совета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое в Москве проведет президент РФ Владимир Путин.

На обсуждение вынесены вопросы расселения граждан из аварийного жилья, предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ и независимой оценки качества услуг в социальной сфере.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, на Среднем Урале программа расселения аварийных домов реализуется в несколько этапов. Регион своими силами начал аналогичную программу еще в 2008 году. С 2013 года эта работа идет уже в рамках реализации «майского» указа Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». С начала этого этапа новое жилье обрели свыше 12,5 тыс. свердловчан. Всего сформированный в 2013 году план предусматривает, что жилищные условия смогут улучшить 18,4 тыс. жителей региона.

Всего, по данным региональных ведомств, за девять лет по целевым адресным программам, финансируемым в том числе и при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, в муниципалитетах построено более 250 многоквартирных домов, ликвидировано свыше 400 тыс. кв. м. непригодного к проживанию жилья. За это время фактически «переселили» целый город — условия проживания улучшили более 30 тыс. свердловчан.

Однако этими результатами недовольны полпред УрФО Игорь Холманских и замгенпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев. По их мнению, до 1 сентября нужно успеть еще провести большой объект работы, чтобы переселить 16,3 тыс. человек. У Свердловской области наименьший по УрФО показатель выполнения программы — 65,8%.

Недавно свердловские власти приступили к формированию нового реестра домов, подлежащих расселению. В него уже вошло 350 тыс. кв. м. жилья, где проживает более 18 тыс. уральцев.

«Все государственные структуры, задействованные в решении поставленной президентом России задачи, и главы местного самоуправления должны максимально ответственно подойти к завершению программы переселения граждан. Эти вопросы имеют особое значение для сохранения социальной стабильности в регионе, влияют на общественный настрой, на ту оценку, которые люди дают власти. Комфорт и благополучие граждан, право людей на благоустроенное жилье — приоритет “майских” указов президента России и ключевая задача, стоящая перед региональной и местной властью», — считает Евгений Куйвашев.

В Свердловской области также продолжается работа по совершенствованию многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Актуальной задачей, которую ставит глава региона, становится сокращение сроков и повышение качества услуг МФЦ.

В регионе зафиксирована положительная динамика по количеству заявителей, обратившихся в МФЦ. В 2014 году такой возможностью воспользовались 1,3 млн человек, в прошлом году в МФЦ зарегистрировано 3,63 млн заявлений.

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